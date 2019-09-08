РИАМО - 8 сен. На всех избирательных участках в Московской области будут дежурить сотрудники МЧС, которые обеспечат пожарную безопасность помещений, всего для обеспечения безопасности граждан в единый день голосования привлечено почти девять тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Всего задействовано более 8,8 тысячи человек и более 2,3 тысячи единиц техники. Из них от МЧС России более 1,2 тысячи человек, 291 единица техники», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что на учет взято более тысячи объектов, на которых размещено 1495 избирательных участков.

В единый день голосования в Подмосковье проходят выборы депутатов в 31-ом городском округе, из них 27 - выборы основных составов советов и 4 — дополнительные.

Из 27 советов депутатов 19 переизбираются в связи с истечением срока полномочий, 8 в связи с преобразованием в городские округа или объединением. Всего в Подмосковье более 2 миллионов избирателей.