РИАМО - 8 сен. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, при этом осадки маловероятны, воздух в регионе прогреется до 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 22-24, по области 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточного направления, скорость — 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Синоптики отмечают, что такая погода у большинства людей никаких метеопатических реакций не вызовет. Но в группе риска остаются метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, а также лица с вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами, переутомлением.

Таким людям следует строго выполнять рекомендации лечащих врачей, вовремя принимать лекарства. Помогут различные виды отдыха на природе, не нагрузочные, спортивные и закаливающие процедуры, контрастный душ или ванны с добавлением ароматических или растительных средств.