РИАМО - 8 сен. В Москве и Подмосковье открылись избирательные участки, проголосовать на выборах жители смогут до 20 часов.



В воскресенье проходит единый день голосования. Москвичам предстоит выбрать депутатов Мосгордумы, а жителям ряда городских округов Подмосковья – муниципальных депутатов.



В Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. При этом некоторые избиратели по желанию выбрали голосование в формате онлайн - такая возможность предоставляется в столице впервые.



Электронное голосование доступно в трех избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).



Всего на попдание в Мосгордуму претендуют более 200 кандидатов.



На территории Московской области заработали около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. В Подмосковье проходит 31 избирательная кампания, жители выбирают депутатов местных советов.



Общее количество кандидатов в Подмосковье составляет около 2,5 тысяч человек.