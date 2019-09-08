РИАМО - 8 сен. Культурный центр «ЗИЛ» в воскресенье устроит праздник, посвященный открытию нового сезона, взрослых и детей ждут музыкальные мастер-классы, выступления танцевальных коллективов, презентации учебных курсов, концерты и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«С 11:00 до 22:00 гости смогут с помощью карты-расписания составить собственный маршрут, поучаствовать в открытых занятиях, пообщаться с преподавателями и записаться в понравившиеся студии и кружки», - отмечается в материале.



К празднику подготовят звуковую инсталляцию «Радио ЗИЛ». Посетителей ждет радиотрансляция интервью с руководителями школ и студий культурного центра «ЗИЛ». Навигационные подсказки диктора помогут сориентироваться в открытых пространствах.



Организаторы подготовили и еще один сюрприз: гостей закружат в едином танце — это будет флешмоб танцевальных коллективов.



В 18:00 начнется концерт. В зале-конструкторе на сцену выйдут солисты ансамбля Kymatic со специальной программой «Барокко + электроника». А в лектории в 20:00 выступят участники проекта Motherland Hideout. Вход свободный.