РИАМО - 8 сен. Анфиса Чехова и другие российские звезды встретятся с москвичами на заключительном этапе фестиваля «Цветочный джем», гости смогут посадить цветы вместе с российскими актерами и певцами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Восьмого сентября площадку в районе Филевский Парк посетит Валентина Рубцова. В Отрадном побывает Согдиана, в Хамовниках — Надежда Сысоева и Инна Маликова, в Кунцеве — Оскар Кучера, в Хорошево-Мневниках — Анастасия Денисова. В Центральном Чертанове с участниками встретится Алиса Гребенщикова, в Хорошевском районе — Настя Задорожная, в Останкинском районе — Роман Юнусов, в Раменках — Сати Казанова, в Беговом районе — Анфиса Чехова, а в Левобережном районе — Эвелина Бледанс», - говорится в сообщении.



Каждый желающий сможет встретиться с популярными российскими артистами, предварительно зарегистрировавшись. Начало встреч назначено на 11:30.



Международный конкурс-фестиваль «Цветочный джем», посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для своих проектов дизайнеры использовали 200 тысяч растений.



Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах.