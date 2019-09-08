РИАМО - 8 сен. В ходе торжественного закрытия тактильного сада в «Аптекарском огороде» известный шеф-повар научит гостей готовить блюда из томатов, а также для собравшихся проведут шоу сладкой ваты, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».



Мероприятие начнется в воскресенье в 11:00, в День города, а также в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени». Помимо закрытия ежегодного «Сенсорного огорода», там огласят результаты проекта «Детская грядка», в результате чего станет ясно, кто из юных участников вырастил самый большой и спелый томат. Организатором праздника выступила торговая марка «Помидорка», при поддержке которой был заложен первый «Сенсорный огород» летом 2018 года.



«В течение двух месяцев посетители «Аптекарского огорода» наблюдали за тем, как растут различные сорта томатов: от традиционных до итальянских сортов, из которых делают итальянскую коллекцию ТМ «Помидорка». По мере созревания овощей специалисты Ботанического сада открывали грядки для посетителей, чтобы все желающие смогли попробовать различные сорта томатов на вкус», — говорится в сообщении.



Одну из десяти грядок, «Детскую», в этом году сделали общественной. В течение всего лета юные садоводы ухаживали за уникальными итальянским сортами томатов San Marzano под чутким руководством специалистов «Аптекарского огорода».



Для гостей мероприятия приготовили различные развлечения: аквагрим, шоу сладкой ваты, мастер-классы для детей по мыловарению и созданию леденцов, вкусный попкорн и лимонад-бар.



Бренд-амбассадор ТМ «Помидорка», известный шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко проведет кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд из томатов, а затем всех гостей ожидает лекция от селекционера томатов Любови Мязиной.



Программа дня закрытия «Сенсорного огорода»:



11:00 - 11:30 - подведение итогов и награждение участников «Детской грядки»;



11:30 - 12:15 - кулинарный мастер-класс от бренда-амбассадора ТМ «Помидорка», шеф-повара и телеведущего Василия Емельяненко;



12:15 - 13:00 - лекция от селекционера томатов Любови Мязиной;



11:00 -13:00 - открытие зон мастер-классов для детей;



11:00 - 13:00 - аквагрим;



11:00 - 13:00 - шоу сладкой ваты, попкорн, лимонад-бар.