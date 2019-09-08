РИАМО - 8 сен. Единый день голосования наступил в Московском регионе, в воскресенье в столице будут выбирать депутатов Мосгордумы, а в Подмосковье – муниципальных депутатов.



Всего на территории Москвы откроются более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.



На этих выборах в Москве впервые используют систему электронного голосования, которая основана на технологии блокчейна. Надежность и безопасность системы подтвердили результаты нескольких тестирований.



Экспериментальными избирательными округами, где пройдет электронное голосование, стали округа №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Избиратели, желающие принять участие в онлайн-голосовании, заранее подавали соответствующее заявление, в воскресенье они проголосуют за своих кандидатов с компьютера или мобильного устройства. Всего для участия в выборах зарегистрировано более 200 кандидатов.



В Московской области в воскресенье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов.



Всего в Подмосковье будут работать около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. На участках ожидается 2 миллиона избирателей, для них заготовлено 3 миллиона бюллетеней.



На территории избирательных участков в Московской области будут дежурить более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования проследят свыше 6 тысяч наблюдателей.



На случай чрезвычайных ситуаций в регионе подготовили 50 резервных мест для проведения голосования.