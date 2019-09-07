РИАМО - 7 сен. Красочный фейерверк запустили в небо над городом с 33 площадок в честь 872-летия столицы, передает корреспондент РИАМО.

В небо запустили красные, синие, зеленые, серебряные огни - всего более 70 тысяч залпов.

Больше всего площадок запуска фейерверков находилось в парках, например, в парке Горького, парке Победы, саду имени Баумана. Всего площадок 33.

В субботу в Москве начали отмечать День города. Праздничные мероприятия продолжатся и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ.