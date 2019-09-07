РИАМО - 7 сен. В Единый день голосования 8 сентября 14,7 тысячи избирательных участков в России будут обеспечены видеонаблюдением, сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.

«Всего в Единый день голосования пройдет более 6 тысяч избирательных кампаний всех уровней, в том числе дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в четырех регионах, выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 16 регионах, выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федерации в 13 регионах», — говорится в сообщении.

В 2019 году впервые реализуется эксперимент для жителей регионов, которые, находясь в Единый день голосования в Москве, смогут проголосовать на выборах главы своего региона на цифровых избирательных участках. 8 сентября для избирателей откроют двери 30 таких участков. Они также оснащены средствами видеонаблюдения.

Видеонаблюдение будет обеспечено на более чем 1 тысячи территориальных избирательных комиссий. Трансляция хода голосования будет доступна в интернете в режиме реального времени. Все желающие смогут следить за ходом голосования на портале нашвыбор2019.рф.