РИАМО - 7 сен. На День города Электростали местные жители в течение дня могли посетить выставку ретро-автомобилей, музей под открытым небом, а также принять участие в самом массовом чаепитии в мире, весь чай разливался из большого самовара, объем которого составил 750 литров, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.



«Для города этот самовар – особенный проект, к нему мы шли два года. Хотим сохранить и популяризовать наше историческое наследие, укрепить традиции добрососедства, а также внести свою лепту в развитие туристической привлекательности Московской области и России», - сказал глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев.



Он добавил, что самовар изготовлен из той самой знаменитой стали, в честь которой назван город.



С 81-й годовщиной электростальцев поздравил также председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



На улице Мира местные жители могли посетить музей под открытым небом, ярмарку ремесел «Город мастеров», Библиогород. Также на площади культурного центра «Октябрь» выступили диджеи, прошло барабанное шоу и концерт коллективов Art Of Motion и Mulermanband.



На аллее проспекта Ленина были выставлены ретро-автомобили, в «Чудо-парке» - полоса препятствий и интерактив для всей семьи. Для любителей спорта были организованы фестиваль хоккея на траве «Юные динамовцы Подмосковья» и открытый турнир по футболу.



В вечернем праздничном концерте на площади Ленина организованы выступления групп «Журавли», Red Data Cat и FmPlusBand. Завершится День города фейерверком.