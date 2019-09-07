РИАМО - 7 сен. Известный писатель Фредерик Бегбедер планирует выпустить в России книжную серию, в которой будут публиковаться современные французские писатели, неизвестные в нашей стране, говорится в сообщении пресс-службы Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ).

«Самый авторитетный зарубежный гость нынешней книжной ярмарки на ВДНХ – Фредерик Бегбедер. Всемирно знаменитый писатель намерен издавать в России книжную серию, в которой публиковались бы самые актуальные произведения французских авторов», - говорится в сообщении.

О том, как будет называться новая серия составителя Бегбедера, и о чем будет писать он сам, автор мирового бестселлера «99 франков» расскажет в воскресенье, 8 сентября, в 15:00 на первой сцене Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В сообщении добавляется, что в беседе также примут участие преподаватель Литературного института имени Максима Горького Андрей Геласимов, который инициировал издание в России «Коллекции Бегбедера», и Алексей Гуськов.

«Актера и продюсера связывает с Фредериком Бегбедером сотрудничество на съемочной площадке: Гуськов снимался в фильме «Идеаль» по книге Бегбедера, а французский писатель сыграл издателя в новом проекте Гуськова, который выйдет в прокат 19 сентября», - отмечается в сообщении.

ММКВЯ проходит на ВДНХ, свои книги на форуме представят 33 страны.