РИАМО - 7 сен. Один из самых молодых городов Подмосковья Дзержинский отмечает в субботу 38-летие, в честь этого события организован концерт, спортивный праздник и фестиваль красок, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с праздником жителей поздравила зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная», — отмечается в сообщении.

В честь Дня города в Дзержинском прошло шествие представителей градообразующих предприятий, организаций социальной сферы и мотоклуба «Ночные волки». В сквере Пушкина выступили участники литературного объединения «Угреша». На площади Торгового центра прошел фестиваль красок «Холи», праздник «Моя спортивная школа» — на стадионе «Орбита». Любители водных видов могли посетить соревнования по вейкборду на городском пляже «Фристайл».

Кульминацией праздника стал концерт на площади Дмитрия Донского. В программе — выступления Губернаторского оркестра Московской области, заслуженного артиста России Дениса Майданова, популярной группы «Кар-Мэн». Завершится празднование Дня города фейерверком.

«День рождения города – повод вспомнить его славную историю - коммунаров и их потомков, строивших наш город. В одной песне поется: «Город живет счастьем своих людей». Счастье – это комфортная жизнь каждого из вас: благоустроенные дворы, ровные дорогие, чистые подъезды. Мне хочется, чтоб, собираясь здесь ежегодно, каждый житель с гордостью говорил – да, я живу в Дзержинском!» - сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова.