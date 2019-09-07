РИАМО – 7 сен. В Москве задержали группу людей, в том числе бывшую участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову, причина задержания пока неизвестна, сообщает в субботу ТАСС.

«Толоконникова и еще 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах. Их доставили в ОВД Даниловского района Москвы», — сказала адвокат задержанных Татьяна Молоканова.

Она добавила, что сейчас едет в СИЗО, чтобы узнать подробности случившегося. Причина задержания пока неизвестна.

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