РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. Семь местных коллективов-резидентов музыкального сообщества «Рокстория», которое существует с лета 2018 года, приняли участие в шестичасовом фестивале «Красногорск – столица рок-н-ролла» в субботу, сообщила директор «Рокстории», солистка группы #SPOFCH Даша Махортова.

«Мы проводим третий фестиваль «Красногорск – столица рок-н-ролла», во второй раз он проходит в парке «Ивановские пруды». Что примечательно - в этом году мы не приглашали московские группы. Семь коллективов-резидентов «Рокстории» справляются с наполнением шестичасовой концертной программы», - сказала Махортова.

Она добавила, что сообщество красногорских рок-музыкантов «Рокстория» существует с лета 2018 года, первым большим проектом рокеров стал фестиваль «Красногорск – столица рок-н-ролла». Всего же музыканты «Рокстории» стали организаторами и участниками порядка 30 мероприятий

«В этом году мы имеем полное право говорить, что фестиваль стал народным. 80 раз нас поддержали люди на краудфандинге. Красногорцы скинулись на 117 тысяч рублей - это большая часть бюджета мероприятия», - отметила Махортова.