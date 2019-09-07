РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. В Королеве назвали имя победительницы конкурса «Миссис Королев-2019», ею стала соучредитель студии красоты LETTO Марина Птицына, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев отмечает День города. На центральной площади, в парке и на стадионе «Вымпел» проходят основные праздничные мероприятия. На сцене стадиона «Вымпел» состоялся финал конкурса красоты и материнства «Миссис Королев - 2019».

«Этапы конкурса проходили в течение трех месяцев. Это был сложный и интересный период, участницы стали настоящими подругами за это время. Корону «Миссис Королев-2019» получила наша участница Марина Птицына», - сказала директор конкурса Ирина Снаэри.

На протяжении трех месяцев участницы посещали мастер-классы, экскурсии, проводили пресс-конференции и фотосессии.

На церемонии награждения члены жюри объявили вторую и первую вице-миссис Королев, ими стали Екатерина Васильева и Анна Хлюстова соответственно.

Каждая финалистка конкурса стала обладательницей номинации. Так, были присвоены номинации «Миссис музыка», «Миссис энергия», «Миссис космос» и другие.