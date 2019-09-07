РИАМО - 7 сен. Праздничные площадки Москвы в День города уже посетили 1,7 миллиона человек, народные гулянья продолжаются, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Всего за два дня на Тверской покажут около 100 выступлений. Среди участников концертной программы — Uma2rman, Максим Леонидов, группа «Самоцветы» и многие другие.

Праздничную программу в День города подготовили и три десятка столичных парков. Парк Горького уже посетили около 65 тысяч человек. Там организовали три музыкальных фестиваля. А в «Музеоне» праздничную программу посвятили моде. 8 сентября праздничная программа продолжится.

Одной из основных площадок праздника стала ВДНХ. По состоянию на 17:00 ее посетили 250 тысяч человек. С 19:00 до 21:00 здесь проходит большой гала-концерт с участием известных исполнителей.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. Ко Дню города подготовили масштабную культурную программу. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ.