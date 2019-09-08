РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» микрорайона Климовск Подольска в воскресенье состоится День открытых дверей, в рамках которого пройдут показательные выступления спортсменов и парад, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в ФСК «Заречье» 8 сентября пройдет День открытых дверей. В программе будут парад спортсменов, показательные выступления, вручение знаков отличия ГТО и многое другое. Начнется мероприятие в 12:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Также все желающие смогут записаться в спортивные секции и побеседовать с тренерами. День открытых дверей будет проходить по адресу: микрорайон Климовск, Спортивный проезд, дом №4.