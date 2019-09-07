РИАМО - 7 сен. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в субботу открылась первая в России выставка конопли, посетители могут посмотреть конопляное волокно, веревки, канаты, продегустировать крекеры и масло, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Выставка продлится до 13 октября — в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени».

«Посетители могут увидеть трехметровую коноплю из Мордовии, конопляное волокно, веревки, канаты, а также продегустировать крекеры и масло в выходные дни. Организаторы выставки — крупнейшие коноплеводческие предприятия России: отраслевая ассоциация производителей русской пеньки, ООО «Мордовские пенькозаводы», ООО «Компания КОНА», — говорится в сообщении.

Главная цель выставки — доказать, что конопля является полезным растением, которое имеет широкое применение в хозяйственной деятельности человека.

Помимо конопли, в оранжерее представлены тыквы, яблоки, мед и продукты пчеловодства, водоросли, кокосовая пальма и многое другое.

«Конопля — древнейшая масличная и волокнистая культура. В Древней Руси ее производство было одной из основ экономики страны, а пенька — важнейший предмет экспорта. Конопля как культура в России долгие годы находилась в забвении. <…> Сейчас производство конопли в России вновь увеличивается, а предрассудки относительно нее постепенно развеиваются», — отметил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

С 9 сентября сад открыт с 10:00 до 20:00, кассы работают до 19:30.