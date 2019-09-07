РИАМО - 7 сен. В честь 872-й годовщины основания Москвы в Александровском саду возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и монументам городов-героев у Кремлевской стены, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания.

«В мероприятии принял участие (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин. Его сопровождали председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих и председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай», — говорится в сообщении.

В церемонии также участвовали члены правительства Москвы, депутаты Мосгордумы, представители общественных организаций. Корзины с цветами установили у монументов городов-героев, затем венки возложили в Вечному огню. После рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками.