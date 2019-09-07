РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. На праздновании 396-летия подмосковных Люберец директору школы №53 в поселке Октябрьский Татьяне Ивановой присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Люберцы», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В такой знаменательный день мне приятно объявить со сцены главной площадки праздника о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Люберцы» Татьяне Ивановой. Вся ее трудовая деятельность связана с Люберецким районом и округом», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что решение о присвоении почетного звания принял совет депутатов городского округа во главе с председателем Сергеем Антоновым.

Татьяна Иванова является заслуженным работником образования Московской области, награждена знаком «За заслуги перед городским округом Люберцы».

Она неоднократно избиралась депутатом советов депутатов поселка Октябрьский и Люберецкого муниципального района.