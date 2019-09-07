РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Возле деревни Луковня в Подольске поставили заграждения для въезда грузовиков в лес, данные меры были приняты для борьбы с нелегальным сбросом мусора, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В качестве предупреждения нелегального сброса мусора сотрудники теротделов совместно с представителями Подольского лесничества проводят мероприятия по ограничению возможности заезда техники в лесной массив. Работы выполняют сотрудники Подольского комбината благоустройства.

«Очередные заграждения недавно установили вблизи деревни Луковня, так как территориальный отдел «Дубровицкий» в августе выявил там три навала мусора объемом около 20 кубометров», - говорится в сообщении.

Незаконный сброс мусора является одной из серьезных проблем сельских территорий городского округа Подольск. Борьбу за чистоту лесов и полей власти ведут регулярно.