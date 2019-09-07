РИАМО – 7 сен. Число посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговой площади (Shopping Index) увеличилось в торговых центрах столицы в последнюю неделю лета, но это не привело к росту продаж ритейлеров, пишет газета «Коммерсант».

«Shopping Index (количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговой площади) в Москве за последнюю неделю августа увеличился на 5,6% относительно предыдущей недели и на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Watcom Group», — говорится в материале.

Этот показатель вернулся к уровню 2017 года, но он все еще меньше, чем в 2014-м.

По мнению президента Watcom Group Романа Скороходова, рост посещаемости объясняется постоянными промоакциями со стороны ритейлеров.

При этом рост числа покупателей не увеличивает оборот ритейлеров. Их клиенты чаще предпочитают делать онлайн-заказы.

Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько отметила, что в столице доля онлайн-продаж в общей структуре товарооборота заметно выше средней по России: 18% против 5%. Девелоперы открывают в торговых центрах пункты выдачи онлайн-заказов и создают собственные маркетплейсы.

Аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова уточнила, что вакантность в торговых центрах Москвы остается стабильной и держится на уровне 8%.

Что касается офисной недвижимости, доля свободной на рынке может лишь немного увеличиться. Рост объема предложения, как прогнозирует руководить отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба, приведет к увеличению вакантности с 10% до 10,4%.

Недостаток качественных площадей в центре стимулирует бизнес искать варианты за пределами Третьего транспортного кольца. Кроме того, в столице развивается сегмент гибких рабочих пространств. К концу года объем предложения может вырасти на 26,5%.