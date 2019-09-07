РИАМО - 7 сен. После отключения света из-за аварии на ЛЭП гигантский аквариум в столичном ТЦ «Авиапарк» получал энергию от резервного генератора, сейчас центр работает в штатном режиме, сообщается в Instagram-аккаунте «Авиапарка».

«В 4 утра (6 сентября – ред.) в районе 3-й Хорошевской улицы в городском коллекторе произошло повреждение кабеля, которое привело к резкому скачку напряжения — отключились все четыре питающих торговый центр фидера. <…> Аквариум получал энергию от резервного генератора, а его обитателей кормили по расписанию», — говорится в сообщении.

Ни одна рыбка во время отключения света не погибла. Проблему с кабельными сетями устранили, и ТЦ снова заработал в штатном режиме.

ТЦ находится на Ходынском бульваре.