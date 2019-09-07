РИАМО - 7 сен. Еще по 27 адресам в Москве появились камеры фиксации, их установили на разных улицах, в том числе центральных, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения столицы.

«Установили камеры по 27 адресам. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный. Нарисовали карту, чтобы вам было проще их найти. Ничего от вас не скрываем», — говорится в сообщении.

Камеры появились в том числе на Алтуфьевском, Калужском, Строгинском шоссе, Волгоградском, Комсомольском проспектах.

Кроме того, в Москве планируют установить 600 дорожных камер на участках, где чаще всего происходят аварии. Места для камер определит Госавтоинспекция.

ЦОДД также использует комплексы фотовидеофиксации в качестве источника данных для дорожной аналитики. Эта система в день обрабатывает порядка 50 миллионов проездов. На основе полученных данных строятся прогнозы загруженности, выявляются проблемы.