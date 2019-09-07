РИАМО - 7 сен. Зарубежные диетологи рассказали, что можно есть на ночь, чтобы не потолстеть, так, можно есть йогурты, так как они содержат кальций и высококачественный белок, сообщает kp.ru.

«Поздний ужин больше всего полезен тем, у кого сахарный диабет. Таким людям и всем, кто следит за своим здоровьем, стоит отдать предпочтение продуктам, богатым белком. А вот блюда, в которых преобладают жиры и углеводы, стоит есть реже, а на ужин их вообще не употреблять», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара до утра, перед сном рекомендуется есть яйца, грецкие орехи, помидоры, огурцы, морковь, миндаль. Также можно разрезать яблоко и добавить немного арахисового масла на каждый кусочек. Можно использовать и другие ореховые масла, например, миндальное или кешью.

Из молочных продуктов на ночь можно есть йогурты. Они содержат кальций и высококачественный белок.