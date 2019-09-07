РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. Жители Балашихи поучаствовали в мастер-классах на фестивале-квесте городских инициатив, мероприятие объединило более 15 сообществ социальной направленности, познакомив горожан со своей деятельностью, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Фестиваль-квест состоялся в субботу в центральном парке «Пехорка». Организатором мероприятия стало АНО развития социальной активности «Город друзей» при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации горокруга.

«Наша деятельность началась в 2010 году с волонтерского движения, которое навещало детей в Московском областном онкологическом диспансере. В процессе этой деятельности мы стали тесно дружить и общаться с другими общественными движениями в Балашихе и постепенно родилась такая идея – организовывать пространство социальных инициатив. В 2018 году мы победили в конкурсе президентских грантов с проектом «Общественная служба продвижения и поддержки социальных проектов», - сказала директор организации «Город друзей» Мария Ефремова.

Она добавила, что подобный фестиваль только в более узком формате был проведен в 2013 году в Ледовом дворце Балашихи, но на этот раз на мероприятии было представлено более 15 городских инициатив социальной направленности и основная задача фест-квеста - познакомить жителей с теми инициативами, которые есть в городе.

«Бывает так, что человеку может быть близка определенная тема - экология, помощь детям, животным, пожилым, но из-за недостатка информации они не знают к кому обратиться. Фестиваль, который мы планируем проводить ежегодно - площадка, куда люди могут прийти, познакомиться, пообщаться с представителями инициатив в непринужденной обстановке и при желании присоединиться к той, к которой они неравнодушны, а также поучаствовать в мастер-классах, викторинах, конкурсах», - пояснила Ефремова.

Главный специалист отдела по работе с молодежью управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации горокруга Леонид Левин рассказал, что в фест-квесте приняли участие волонтерские, экологические движения, благотворительные фонды, спортивные клубы.

«Посетители фестиваля поучаствовали в квесте. Те, кто обошел от 5 до 15 станций (инициатив), приняли участие в розыгрыше более 50 подарков от партнеров фестиваля.

В ходе мероприятия люди могли оставить свои пожелания о том, каких культурных, образовательных, досуговых спортивных, волонтерских мест или событий не хватает по их мнению в Балашихе.