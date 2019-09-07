РИАМО - 7 сен. Столичный метрополитен выручил порядка 700 тысяч рублей после аукциона указателей, самым дорогим стал указатель «Нет прохода» со станции «Охотный ряд», сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы подземки.

«В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тысячи рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей в Инфоцентре. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили московскому метро более 20 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самым дорогим стал указатель «Нет прохода», висевший на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии - его стоимость в ходе аукциона дошла до 51,5 тысячи рублей. На втором месте «Выход в город» (40 тысяч рублей) также со станции «Охотный ряд», на третьем - «Выход в город» со станции «Кунцевская» (33,5 тысячи рублей), на четвертом - «Выход в город» со станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии (31,5 тысячи рублей) и на пятом - «К поездам до станций» со станции «Киевская» Кольцевой линии (30 тысяч рублей).

Дешевле всего достался своему обладателю указатель «Медпункт» со станции «Охотный ряд» - он стоил всего 9 тысяч рублей при стартовой стоимости 8,5 тысячи рублей. Шаг аукциона составлял 500 рублей.

В аукционе принимали участие порядка 100 человек, места на торги надо было бронировать заранее на сайте метрополитена. Они, кстати, закончились в течение нескольких часов после объявления начала регистрации. Также планировалось, что торги продлятся с 10:30 до 16:00, тем не менее, благодаря активности участников все лоты были распроданы уже в 12:00.

В течение двух недель покупки можно будет забрать в Информационном центре на станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии.

«Указатели покупали для оформления офисов, квартир и дач. В первую волну продаж отслуживших элементов навигации, проходившую в декабре 2018 года, метрополитен заработал более двух миллионов рублей. Тогда их продавали только в Инфоцентре в порядке живой очереди», - заключил собеседник агентства.