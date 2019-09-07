РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. В субботу в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске прошел фестиваль в рамках проекта «Атмосфера джаза», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (7 сентября – ред.) мы проводим фестиваль в рамках проекта «Атмосфера джаза». Проект запустили весной текущего года. Концерты джазовой музыки проводим ежемесячно. Сегодня зрителей ждут живые выступления московских коллективов», - сообщил культурный организатор усадьбы Сергей Баровский.

Он отметил, что джазовая музыка находит отклик у горожан, и на концерты в рамках проекта они приходят с удовольствием.

В фестивале приняла участие джазовая певица Александра Шерлинг, талант которой отмечали Иосиф Кобзон и Лайза Миннелли.

«Впервые выступаю в Красногорске, для меня большая честь принимать участие в фестивале. Специально для фестиваля я подготовила презентацию своей первой авторской песни на русском языке», - поделилась Шерлинг.