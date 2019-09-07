РИАМО - 7 сен. Порядка полумиллиона человек посетили парки Москвы за полдня, в городе подготовлено более 300 праздничных программ на любую аудиторию, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Могу сказать только за наши парки культуры и отдыха, уже мы перевалили за полмиллиона. Это я могу вам сказать точно. Есть все предпосылки к тому, что будет многомиллионная аудитория», - сказал Кибовский.

Он добавил, что в городе подготовлено более 300 праздничных программ на любую аудиторию.

По словам Кибовского, праздничные площадки работают во всех районах Москвы.

«Город готов предоставить любые возможности всем, кто пожелает. Не только в центре, но и в каждом округе есть соответствующие площадки, многие из них являются любимыми нашими горожанами», - уточнил Кибовский.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. Ко Дню города подготовили масштабную культурную программу. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ.