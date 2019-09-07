РИАМО - 7 сен. В новой Москве на складе бытовых отходов ликвидировали возгорание общей площадью около 250 квадратных метров, на участке горел строительный мусор, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Марушкинское, квартал 8, Новомосковский АО, где происходило загорание строительного мусора на полигоне ТБО на площади около 250 квадратных метров. В 17:21 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в результате происшествия никто не пострадал.