© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В этом году Москва отмечает свой День рождения 7 и 8 сентября.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В центре торжеств, на Тверской улице, заработали праздничные площадки в честь Дня города.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Для гостей организовано почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской), 600 творческих мастер-классов и лекций и 200 спортивных тренировок.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Также москвичей ждет более 30 грандиозных арт-объектов и специальное меню от восьми ресторанов-участников.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На четырех площадках Тверской улицы проводят программы на сценах, экскурсии, творческие и спортивные мастер-классы.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Главной темой празника стал юбилей ВДНХ, ведь в этом году ему исполнилось 80 лет!
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Для всех желающих приготовлены мастер-классы на любой вкус.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Совместно с «Союзмультфильмом» организован мастер-класс по лепке любимых мультяшных героев.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Также тут можно будет собрать и запрограммировать роботов.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Узнать все о тюнинге мотоциклов и многое другое.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Арт-объект в виде скульптуры «Рабочий и колхозница» привлекает внимание посетителей. Также на празднике можно найти арк Северного входа и фонтан «Золотой колос».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На сценах выступят знаменитые московские оркестры и популярные группы и исполнители в огромном жанровом диапазоне.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Общая длина праздничных площадок – 1,5 км, площадь – более 40 тыс. кв. м.! 7 и 8 сентября они будут работать с 10.00 до 22.00.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня города на Тверской улице в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня города на Тверской улице в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня города на Тверской улице в Москве
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