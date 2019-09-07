РИАМО - 7 сен. В Москве в связи со строительством Северо-Западной хорды ограничат движение в проезде между Аминьевским шоссе и Нежинской улицей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Движение ограничат по участку Проектируемого проезда №1432 в районе владения 15 по Аминьевскому шоссе с 10 сентября по 25 декабря.

Движение будет закрыто по одной полосе.

На Северо-Западной хорде в столице построили около двух десятков эстакад и четыре моста, что уже сейчас позволило увеличить пропускную способность хорды на 30%.