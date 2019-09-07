РИАМО - 7 сен. Подозреваемого в нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову доставили на допрос в Главное управление СУ СК РФ, сообщается на официальном сайте ведомства.
«В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с оперативными сотрудниками в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в совершении указанного преступления. Причем еще до задержания следствием оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.
Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Злоумышленник проник в дом Памфиловой в Истре в ночь на 6 сентября. Он ударил председателя ЦИК электрошокером, после чего скрылся. При этом из дома ничего не пропало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.
Подозреваемого задержали в Подмосковье в субботу. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.
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