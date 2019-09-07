РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска рабочие начали устанавливать новую детскую игровую площадку на улице Садовая, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №30 на улице Садовая начались работы по строительству новой детской игровой площадки. Площадь городка составит 192 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Ранее в микрорайоне Климовск на детской игровой площадке вблизи дома №21 на улице Симферопольская уложили травмобезопасное покрытие. Площадку установили по программе губернатора «Наше Подмосковье».