РИАМО - 7 сен. В День города в Москве установили новый мировой рекорд по хайлайну — хождению по канату на высоте, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В честь 872-летия Москвы на площадке «Москва-сити» спортсмен из Германии Фриди Кюне (Friede Kuhne) установил новый мировой рекорд по хайлайну! Достижение было зафиксировано в 11:44 - спустя всего 40 с лишним минут после начала программы. Кюне первым из участников ступил на стропу, натянутую между небоскребами «ОКО» и Neva Towers, и с первой же попытки прошел по ней 245 метров на высоте 350 метров над землей», — говорится в сообщении.

Это достижение почти на 100 метров выше предыдущего рекорда. Новый результат появится в «Книге рекордов Гиннесса».

В воскресенье с 11:00 до 16:00 спортсмены также продолжат ходить по стропе между башнями делового комплекса «Москва-Сити». Возможно, кому-то из других участников также удастся стать рекордсменом. В программе участвуют хайлайнеры из Франции, Канады и России.

Один из участников, француз Натан Полан, установил мировой рекорд по длине хайлайна. А Миа Нобле из Канады установила рекорд для девушек по длине хайлайна. В число российских участников вошли хайлайнеры Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко, Владимир Мурзаев, совершившие за свою карьеру не менее эффектные переходы. Например, Кагин прошел по стропе над Енисеем, петербуржец Грибанов — над улицей Ворошилова между 19-этажными домами.