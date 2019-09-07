РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. Более 150 будущих родителей посетили роддом в Королеве в День открытых дверей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

На Дне открытых дверей будущие родители смогли пообщаться с медиками, задать им вопросы и посмотреть палаты.

«Беспрецедентное количество гостей на сегодняшнем Дне открытых дверей! Больше 150 будущих мам и пап пришли знакомиться с Королевским родильным домом», - сказал собеседник агентства.

Дни открытых дверей в роддоме проводятся ежемесячно.