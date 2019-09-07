РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В подмосковном Подольске в День города пройдет фольклорный фестиваль «Скоморошья слобода» с русскими народными играми и забавами, ярмаркой, мастер-классами и театральными представлениями, сообщается в группе «Нескучный Парк в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске День города-2019 будут отмечать два дня - 21 и 22 сентября. В субботу в Нескучном парке в 12:00 на Февральской улице, 65 начнется фестиваль «Скоморошья слобода». Вход на него будет свободный. На площадках фестиваля будут проводиться мастер-классы по разным тематикам, где желающие смогут познакомиться с народными ремеслами и сами изготовить поделку или игрушку.

«Народный праздник «Скоморошья слобода» с участием фольклорных коллективов Подольска и Москвы прекрасно дополнит городские празднества ко Дню города». Фестиваль - это возможность окунуться в мир традиции и народного творчества. Любителей народных игр и развлечений порадуют активные площадки фестиваля с участием скоморохов и окрутников. Детям и взрослым интересно будет принять участие в играх и забавах наших предков, развивающих ловкость и смекалку. Мужчины смогут показать свою молодецкую удаль, сразиться в потешных боях», - говорится в сообщении.

В торговых рядах гости смогут приобрести сувениры и изделия народных промыслов. Фольклорные коллективы весь день будут наполнять праздник народной музыкой различных областей России, ведущие расскажут о традициях и обрядах осени. В программе музыкальный ансамбль «Лоскуток», историко-этнографический клуб «Белый камень», центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки», фольклорный ансамбль «Ивановы дочки».

Также гости фестиваля увидят народные драмы и комедии. Театр «Звери-птицы-скоморохи» выступит с зажигательными забавами и потехами. Творческая мастерская «Окрутники» и скоморошья ватага «Бабья окрута» покажет народные драмы «Максимилиан» и «Лодка».

Народный театр «Шыбер Выбер» выступит с театрализованным представлением «Босиком по сказке» по сюжетам сказок разных регионов. В исполнении мастерской «Фолк по-ГОСТ» покажут сатирическую народную драму «Деревенский староста», записанную в Красноярском крае в 1927 году.

Организатор мероприятия - АНО «Творческая мастерская-фольклорный театр «Окрутники».