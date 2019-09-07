РИАМО - 7 сен. В столице до конца 2019 года планируют ввести в эксплуатацию около 40 километров дорог, ко Дню города в Москве уже открыли пять крупных транспортных объектов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Среди крупных объектов (которые построят до конца года - ред.) - мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки, участок Южного дублера Кутузовского проспекта и ряд дорог поменьше в новой Москве и к жилым микрорайонам», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ко Дню города в столице открыли пять крупных транспортных объектов: две развязки на МКАД, с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова, а также три новые магистрали — дублеры Дмитровского и Остафьевского шоссе, участок дороги в ТиНАО от Калужского до Варшавского шоссе.