РИАМО - 7 сен. В новой Москве загорелся склад бытовых отходов, к тушению привлекли вертолеты, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели в Марушкино. По предварительным данным, в Марушкине произошло возгорание склада бытовых отходов. Вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью ВСУ-5 можно сбрасывать на очаг пожара сразу до 5 тонн воды.