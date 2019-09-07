РИАМО - 7 сен. На станции метро «Воробьевы горы» Сокольнической ветки все выходы снова работают в штатном режиме после того, как один выход закрывали из-за проведения Дня города, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Все выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее из-за мероприятий в честь Дня города закрыли третий выход северного вестибюля. Выход 4 был открыт только для входа.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. Ко Дню города подготовили масштабную культурную программу, которая проходит у храма Христа Спасителя, в парках «Зарядье», «Музеон», на Цветном бульваре, Поклонной горе и Арбате. Праздничные площадки также работают в каждом округе столицы.