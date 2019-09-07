Москва в 2019 году отмечает свой 872 День рождения. Москвичи поспешили поздравить любимый город в социальных сетях.
Как пройдет День города‑2019 в Москве: парк Политеха, юбилей ВДНХ на Тверской и фейерверки>>
«Любимая Москва, с днём рождения!!! Какой праздник!! Какой уровень! Декорации, артисты, концертные площадки, мастер-классы, игровые зоны для детей!» - написала пользовательница с ником elenalulukid.
Клавишник группы 7Б тоже не остался в стороне и поздравил москвичей:
«Здесь очень круто!» - считает пользовательница daria_skl.
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Happy birthday my favorite city 😍 ⠀ Moscow ⠀ 872 💫✨❤️ ⠀ В этом году вся тема праздника посвящена 80 - летию ВДНХ. Павильоны, где мы гуляли в детстве, знаменитый фонтан Дружба народов, советские мультики, песни, которые напевала бабушка. ⠀ Здесь очень круто! ⠀ Всем гулять на Тверскую и наслаждаться прекрасными летними днями ☀️ ⠀ #moscow #деньгорода2019 #москва #москва872 #love #moscow #msk #happy #weekend #life
Душа танцует, душа поет!
Как насчет праздничного показа мод? Красавице-Москве надо соответствовать!
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