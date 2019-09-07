Москва в 2019 году отмечает свой 872 День рождения. Москвичи поспешили поздравить любимый город в социальных сетях.

Как пройдет День города‑2019 в Москве: парк Политеха, юбилей ВДНХ на Тверской и фейерверки>>

«Любимая Москва, с днём рождения!!! Какой праздник!! Какой уровень! Декорации, артисты, концертные площадки, мастер-классы, игровые зоны для детей!» - написала пользовательница с ником elenalulukid.

Клавишник группы 7Б тоже не остался в стороне и поздравил москвичей:

«Здесь очень круто!» - считает пользовательница daria_skl.

Душа танцует, душа поет!

Как насчет праздничного показа мод? Красавице-Москве надо соответствовать!