РИАМО - 7 сен. Строительство станции «Проспект Вернадского» на юго-западном участке Большой кольцевой линии подземки планируют завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Строительство станции идет хорошо, по графику», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станция находится на юго-западном участке БКЛ, строительство участка ведет китайская компания CRCC.

«С компанией CRCC мы строим еще две станции. «Мичуринский проспект» станет пересадочной на Калининско-Солнцевскую линию, и «Улица Новаторов» обеспечит пересадку на Коммунарскую линию. Сейчас на этих станциях работы также идут по графику», - добавил Хуснуллин.

Станцию «Проспект Вернадского» строят вдоль улицы Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского. Входы будут на обеих сторонах улицы Удальцова у жилой и общественной застройки, а также рядом с остановками общественного транспорта.

Проект Большой кольцевой линии — ключевой в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать 70 километров, на нем расположится 31 станция. Сегодня на всех участках БКЛ ведутся работы по проектированию и строительству.