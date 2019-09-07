РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. Двум жителям Королева Владимиру Уткину и Олегу Кононенко вручили звания почетных граждан, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев отмечает День города. На центральной площади, в парке и на стадионе «Вымпел» проходят основные праздничные мероприятия. Поздравить жителей Королева приехали члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы, космонавты, представители «Роскосмоса» и другие почетные гости. Космонавту, герою Российской Федерации Олегу Кононенко и Владимиру Уткину (посмертно) присвоили звания «Почетный гражданин наукограда Королев». Вручил награды глава города Александр Ходырев.

«За четыре полета я провел в космосе 737 суток. И каждый день я чувствовал поддержку моего любимого города. Я горжусь высоким званием Почетного жителя Королева. Мне очень приятно, что мои достижения и труд были серьезно оценены. Эта награда ко многому обязывает, но и вдохновляет на дальнейшую работу», - сказал Кононенко.

Владимир Уткин родился 17 октября 1923 года. Советский и российский ученый, конструктор, специалист в области ракетно-космической техники. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. Главный конструктор и начальник КБ «Южное» (город Днепропетровск, Украина), академик АН УССР (1976), академик АН СССР (1984). Член ЦК КПСС (1976—1990). В 1990—2000 годах — директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения Российского космического агентства в Королеве. Умер в возрасте 76 лет.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964. Российский космонавт, Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. Совершил 4 полета в космос и 5 выходов в открытый космос.