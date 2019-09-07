РИАМО - 7 сен. Президент РФ Владимир Путин в День города осмотрел реконструированный Дворец водных видов спорта и Дворец художественной гимнастики, открытый в июне 2019 года в столичных «Лужниках», сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин посетил олимпийский комплекс «Лужники», где ознакомился с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики, а также пообщался с молодыми спортсменами. Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Дворец художественной гимнастики открыли в июне 2019 года. Это самый крупный специализированный центр гимнастики в мире. Дворец может принимать соревнования уровня чемпионата мира или Олимпиады.

Здание возвели по инициативе президента Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой.

Реконструкцию Дворца водных видов спорта начали в 2015 году. Новый Дворец может принимать до 10 тысяч посетителей в сутки.

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы, Дворец водных видов спорта откроется для посетителей до конца 2019 года. Сергей Собянин рассказал, что новый бассейн будет принимать в 40 раз больше человек, чем старый. По словам мэра, фактически это один из самых больших в России и Восточной Европе комплексов водного спорта и развлечений.

Особенностью плавательного центра в «Лужниках» стала трансформируемая кровля, перекрывающая здание цилиндрическим стеклянным пассажем. В течение 15 минут секции кровли могут быть раздвинуты в противоположные стороны, обеспечивая естественную вентиляцию здания.

В новом плавательном центре теперь есть три бассейна. Один из них оборудован подъемным дном. Бассейны плавательного центра отвечают олимпийскому стандарту Международной федерации плавания.

Частью Дворца водных видов спорта стал комплекс водных развлечений для всей семьи – аквапарк с девятью горками общей длиной 1,3 километра и тремя бассейнами, в том числе одним бассейном с искусственной волной. Два бассейна - термальные с возможностью выплыть на улицу.

Водные аттракционы в аквапарке плавательного центра «Лужников» не имеют аналогов в России.