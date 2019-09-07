РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 7 сен. В субботу на праздновании Дня города в подмосковных Люберцах жителей горокруга поздравил экипаж шестидесятой долговременной экспедиции Международной космической станции (МКС) по прямой видеосвязи, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Кульминацией торжеств по случаю дня рождения города и городского округа стало поздравление люберчан российскими космонавтами по прямой видеосвязи. Спасибо экипажу МКС за те теплые и добрые слова, которые они сказали нам прямо из космоса», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что трансляцию показали на главной сцене в Центральном парке культуры и отдыха.

Российский экипаж шестидесятой долговременной экспедиции МКС представили Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Овчинин - космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Он - 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Скворцов - летчик-истребитель первого класса, начальник группы отряда космонавтов Роскосмоса. Он - 510-й - космонавт мира и 105-й космонавт России.