РИАМО - 7 сен. В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову, в ближайшее время его доставят в следственные органы, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

Злоумышленник проник в дом Памфиловой в Истре в ночь на 6 сентября. Он ударил председателя ЦИК электрошокером, после чего скрылся. При этом из дома ничего не пропало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.

Памфилова рассказала, что происшествие стало для нее шоком, и призналась, что не хотела, чтобы общественность узнала об инциденте.