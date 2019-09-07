РИАМО - 7 сен. Художники арт-фестиваля Urban Morphogenesis пригласили первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в микрорайон Новая Трехгорка Одинцовского округа, ему представили музей современного искусства под открытым небом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Новой Трехгорке реализовали масштабный проект уличного искусства «Культурный код».

«Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева совместно с художниками представили Сергею Кириенко настоящий музей под открытым небом, в который микрорайон-новостройка превратился всего за месяц», — говорится в сообщении.

Более 80 известных мастеров уличного искусства из 26 стран мира расписали в микрорайоне более 50 фасадов многоэтажных домов, технических сооружений и школ. Здесь есть самый большой в России портрет Юрия Гагарина художника Jorit, TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio.

Автор проекта - руководитель областного фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин – стал обладателем президентского гранта в размере 9,4 миллиона рублей.