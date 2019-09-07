РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В подмосковных Люберцах в рамках празднования 396-летия города прошел фестиваль театрального искусства, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В субботу Люберцы отмечают 396-й день рождения. На территории всего городского округа весь день будут проходить праздничные гулянья.

«Сегодня округ превратился в настоящую театральную площадку, артисты, музыканты, художники поздравляют люберчан с праздником. Погода сделала нам отличный подарок. Приглашаю всех люберчан на праздничные торжества!» - сказал Ружицкий.

Он добавил, что окружной фестиваль театрализованного искусства посвящен также Году театра в России. В нем принимают участие театральные студии со всего округа.

На площади перед Дворцом культуры жители могут сфотографироваться с живыми скульптурами, послушать оркестр, поучаствовать в творческих мастер-классах и анимационных программах.

В Центральном парке культуры и отдыха можно ознакомиться с образовательными учреждениями округа. В «Студенческом городке» молодежь проводит презентацию учреждений высшего и профессионального образования. Педагоги и воспитанники Дворца творчества, библиотек рассказывают жителям о том, какие кружки и секции работают в этих учреждениях.

«Большой художественный флешмоб школ искусств округа развернулся в парке. Любой желающий с мелками в руке может пофантазировать на тему города своей мечты и дорисовать на огромном полотне его составляющие. В Центральном парке проходит тематическая выставка-пристройство бездомных животных. Сегодня на ней представлены более 50 собак, которые ищут своих хозяев», - отметил Ружицкий.

Также на территории парка расположена зона спортивных соревнований, в которых можно поучаствовать и выиграть приз. Работают торговые ряды и аттракционы.