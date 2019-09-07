РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. Вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов вручил награды выдающимся жителям Королева, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев отмечает День города. На центральной площади, в парке и на стадионе «Вымпел» проходят основные праздничные мероприятия. Поздравить жителей Королева приехали члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы, космонавты, представители «Роскосмоса» и другие почетные гости.

«Королев известен далеко за пределами Московской области, его жители вносят огромный вклад в развитие научно-космической техники. В городе создаются условия для комфортной жизни и работы. С праздником, дорогие королевцы», - сказал Кузнецов.

Постановлением губернатора Московской области руководитель филиала имени М.В. Хруничева – директор НИИ КС имени А.А. Максимова Михаил Макаров награжден орденом «За заслуги перед Московской областью» 3 степени. Четверо жителей Королева удостоены благодарности губернатора региона.