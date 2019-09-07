РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей 12 городских округов Подмосковья с Днем города, он отметил, что все эти города энергичные, у них есть большие возможности.

«Поздравляю с Днем города Дзержинский, Долгопрудный, Королев, Красноармейск, Лобню, Лосино-Петровский, Люберцы, Реутов, Химки, Черноголовку, Шатуру и Электросталь. Энергичные, красивые города с большими возможностями. Желаю местным жителям здоровья и удачи!» — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Губернатор прикрепил к посту видео с живописными панорамами каждого из 12 городов.

В честь праздника во всех городах подготовили масштабную программу мероприятий, включающую выставки, фотозоны, ярмарки и мастер-классы.